Mercato : Lassana Diarra dans la balance pour aider l'OM à signer Dimitri Payet ?

Dans le foot, les choses vont très vite. Elément incontournable de l'OM version 2015-2016, Lassana Diarra (31 ans) traverse la saison actuelle avec beaucoup plus de discrétion. Car entre les blessures (son dos l'a beaucoup gêné en septembre) et les choix de Rudi Garcia, le milieu de terrain n'a été titularisé qu'à huit reprises en Ligue 1 depuis l'été dernier et n'est donc plus la pièce maîtresse de l'entrejeu phocéen. Un constat qui pousse visiblement les nouveaux dirigeants marseillais à tout de même tenter de profiter de l'aura dont jouit encore le joueur, qui est notamment convoité par des clubs chinois et anglais.