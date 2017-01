Mercato : le PSG annonce l'arrivée de Gonçalo Guedes au beau milieu de la nuit

Après avoir suivi la qualification de ses futurs coéquipiers pour la finale de Coupe de la Ligue devant la télévision, Guedes va se soumettre ce mercredi à la traditionnelle visite médicale avant de parapher, dans la foulée, son contrat de quatre ans et demi avec le club de la capitale qui devrait lui verser un salaire mensuel compris entre 250.000 et 300.000 euros selon Le Parisien. De toute évidence, ou sauf opportunité de dernière minute, la signature de ce joueur capable d’évoluer sur un côté ou en soutien de l’attaquant devrait sonner la fin du mercato hivernal du Paris Saint-Germain qui aura donc déboursé plus de 70 millions d’euros pour s'attacher les services de Julian Draxler et Gonçalo Guedes.