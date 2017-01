Mercato : le PSG s'active pour signer Batshuayi, l'ancien buteur de l'OM !

C'était donc ça leur piste... Au lendemain de la sortie des dirigeants parisiens, affrimant qu'ils étaient "sûrs" de recruter une doublure à Edinson Cavani en attaque, L'Équipe de ce vendredi assure que le buteur sur lequel le PSG aurait jeté son dévolu pourrait être... Michy Batshuayi. Passé par l'OM entre 2014 et 2016 et parti à Chelsea l'été dernier (contre 40 millions d'euros), le jeune Belge (23 ans) joue très peu à Londres (seulement trois titularisations, mais jamais en Premier League...) et correspond au profil recherché par le staff des quadruples champions de France : un joueur qui accepterait d'évoluer dans l'ombre de Cavani et qui peut encore jouer en Ligue des champions (les Blues ne l'ayant pas inscrit).