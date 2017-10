Mercato : Manchester City prêt à aligner 400 millions d'euros pour Lionel Messi ?

Et si, après le départ de Neymar au PSG cet été, le Barça perdait son autre superstar offensive Lionel Messi ? Sous contrat jusqu'en juin prochain, l'attaquant argentin est toujours en discussion avec les dirigeants catalans pour une prolongation, et ce, malgré une annonce officielle effectuée le 5 juillet dernier par le président barcelonais Josep Maria Bartomeu, qui aurait délibérément menti aux socios sur l'avancée des négociations. Dans le sillage de ces pourparlers compliqués, un cador anglais pourrait s'engouffrer dans la brèche. Ainsi, selon AS, Manchester City penserait très fortement au quintuple Ballon d'Or pour les prochains mois.