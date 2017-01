Mercato : Sakho, Evra, Payet... ça va aussi bouger chez les Bleus

Tous deux ouvertement convoités par l'Olympique de Marseille version Frank McCourt, Dimitri Payet (29 ans et 32 sélections) et Steve Mandanda (31 ans et 24 sélections) ne seraient visiblement pas contre un retour sur la Canebière. Reste que l'attaquant de West Ham et le gardien de but de Crystal Palace sont dans deux situations bien différentes : le premier est devenu un des joueurs les plus appréciés en Premier League depuis son départ de l'OM à l'été 2015 et sera retenu coûte que coûte par son club. Le second, débarqué en Angleterre l'été dernier, a visiblement du mal à se faire à la vie londonienne et vient de subir une opération du genou. Pour Payet, Marseille serait prêt à fait une offre dépassant les 30 millions d'euros, pour Mandanda, il faudra visiblement attendre l'été prochain. L'intéressé préférant quitter l'Angleterre après une saison complète.