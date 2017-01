Mercato : Marcelo Bielsa à Lille, ça se précise

Reste que les Lillois se méfient toujours du déroutant Bielsa, mais ont récemment vu le nombre des autres pistes pour remplacer Patrick Colo, qui assure l'intérim chez les actuels 12es de L1 après l'éviction de Frédéric Antonetti fin novembre, se réduire. Ainsi, les Portugais Marco Silva et Vitor Pereira ont respectivement signé à Hull City (dernier de Premier League) et à Munich 1860 (D2 allemande) ces derniers jours, tandis Francky Dury (Zulte Waregem en D1 belge) est toujours en contact. Autant dire qu'annoncer la signature de Bielsa pour le lancement du projet lillois aurait quand même un peu plus de gueule.