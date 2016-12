Mercato : même s'il joue très peu avec le PSG, Hatem Ben Arfa veut rester à Paris

On ne peut pas lui enlever ça. Si les quelques entrées en jeu que lui offre rarement Unai Emery (seulement sept titularisations depuis le début de la saison...) n'ont visiblement pas encore convaincu l'entraîneur basque à l'aligner plus souvent, Hatem Ben Arfa (29 ans) reste, en tout cas, exemplaire dans cette séquence difficile pour lui. Pas de signe d'exaspération de sa part et pas une seule sortie malheureuse dans la presse. Celui qui était encore considéré comme un des meilleurs joueurs de Ligue 1 il y a encore quelques mois avec Nice, mais qui depuis son arrivée au PSG cire le banc semble prendre son mal en patiente.