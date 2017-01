Mercato : Depay à l'OL, ça brûle

Mais si la venue de Memphis Depay à l’Olympique Lyonnais est une véritable aubaine pour la Ligue 1, il ne faudrait pas non plus occulter les doutes qui escortent cette signature. L’international néerlandais est certes talentueux et déjà expérimenté (une Coupe du monde à son actif), mais son année et demi passée sous les ordres de Louis Van Gaal et José Mourinho a suscité quelques interrogations sur son véritable potentiel. A tel point que le Portugais ne l’a aligné qu’à huit reprises cette saison. L’état de forme incertain du joueur est également une donnée à prendre en compte alors que Bruno Genesio souhaite s'appuyer sur sa nouvelle recrue le plus rapidement possible. Dès dimanche contre l'Olympique de Marseille ?