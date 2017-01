Mercato : menacé de mort par les supporters de Saint-Étienne, Anthouny Mounier s’en va trois jours après son transfert !

"On les baise, les Verts ! On les baise !" À ce moment-là, Anthony Mounier ne jouait plus à Lyon, mais à Nice. Il s’exprimait cependant comme un Lyonnais de coeur, formé à l’OL et donc biberonné à la rivalité avec Saint-Étienne, qu'il affrontait ce soir-là… Un club qu’il a fini par rejoindre cet hiver, le vendredi 27 janvier, en provenance de Bologne, dans le cadre d’un prêt de six mois. Ces propos, le joueur avait sans doute fini par les oublier. Mais pas les supporters, à la rancune tenace, et qui ont fait tout ce qui était en leur pouvoir, depuis, pour manifester leur hostilité au nouvel arrivant. Résultat : l’attaquant a plié bagage et est retourné en Italie ce vendredi, révèlent conjointement L’Équipe, Le Parisien et l’AFP !