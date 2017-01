Négociations à Londres pour Payet, Morgan Sanson attendu : journée décisive pour l'OM

Il faudra bien ça aux supporters de l’Olympique de Marseille pour tenter de digérer la lourde défaite concédée dimanche soir face à l’AS Monaco (4-1). Après avoir vu leur équipe afficher de grosses lacunes lors du choc de la 20e journée de Ligue 1, les dirigeants marseillais vont désormais s’atteler à renforcer, et plutôt de belle manière, l’effectif de Rudi Garcia. Et si c’est principalement dans le secteur défensif que le bât blesse, c’est la piste menant à Dimitri Payet qui a été érigée en priorité par le président Jacques-Henri Eyraud et le directeur sportif Andoni Zubizarreta.