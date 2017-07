MERCATO - Neymar au PSG, comme l’assure la presse ? Pour le coach du Barça, "ce ne sont que des rumeurs"

La folie médiatique est à la mesure de l’excitation que suscite l’opération. Alors qu’un transfert de la star brésilienne Neymar vers le Paris Saint-Germain serait, selon la presse, de plus en plus probable, l'entraîneur du FC Barcelone Ernesto Valverde a écarté vendredi soir l’hypothèse d’un départ de son joueur. "Ce ne sont que des rumeurs", a déclaré l’Espagnol, à la veille de son premier match à la tête des Blaugrana contre la Juventus, près de New York.





"C'est la période des rumeurs, on sait comment cela se passe, il (Neymar, ndlr) est avec nous, il est l'un de nos joueurs", a-t-il insisté. "C'est un joueur qu'on aime et qu'on veut garder, non seulement pour ce qu'il apporte sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. Ce ne sont que des rumeurs", a-t-il encore martelé. Même son de cloche du côté des milieux de terrain barcelonais Sergio Busquets ou Javier Mascherano, qui se sont eux aussi exprimés sur la question et espèrent que Neymar "va rester à Barcelone pour plusieurs années encore".