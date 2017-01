Mercato : non, Lucas Alario ne sera pas la doublure de Cavani au PSG

"Ce ne sera pas Alario, c’est sûr, a-t-il assuré sur Infosport+. On parle avec le coach pour trouver un nouvel attaquant. Quand on aura décidé, on le dira aux medias." Alors que Patrick Kluivert avait littéralement flashé sur le joueur - "Il est de notoriété publique que le PSG le veut, Patrick Kluivert est un amoureux de Lucas", avait notamment déclaré son agent – Al-Khelaïfi a visiblement pris le parti de son coach, désireux de s’attacher les services d’un attaquant évoluant en Europe. Tâche au directeur du football d’activer ses réseaux pour trouver la perle rare susceptible de prendre le relais d’Edinson Cavani.