Mercato : ça vaut quoi Valère Germain, joker de luxe de l'AS Monaco et première recrue de l'OM ?

Né le 17 avril 1990 à Marseille, Valère Germain a une histoire particulière avec l'OM puisque son père Bruno y avait évolué de 1988 à 1991 puis de 1994 à 1995, remportant notamment trois titres de champion de France. Au micro de RMC mercredi 21 juin, l'ancien footballeur a évoqué la détermination de son fils à l'idée de rejoindre les pensionnaires du Stade Vélodrome : "Il m’a surpris parce qu’il avait pas mal de clubs en France et à l’étranger qui le voulaient et il a été catégorique, déterminé." Cet attachement pour l'OM est toutefois à double tranchant : si l'ex-coéquipier de Falcao et Mbappé donnera tout sur le terrain pour défendre son club de coeur, les supporters placeront beaucoup d'attentes en lui. Il ne faudra donc pas succomber à la pression.