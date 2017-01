Mercato : ça vaut quoi Morgan Sanson, la nouvelle recrue de l'OM ?

Passé pro au Mans en 2012, à 18 ans, ce jeune milieu de terrain connaît jusque-là un parcours presque sans faute. Au bout d'une saison pleine avec les Mucistes (30 matches joués), Morgan Sanson tape dans l'œil de Montpellier et de Jean Fernandez, qui a pris la suite de René Gérard chez les champions de France 2012. Déjà international chez les moins de 19 ans, le garçon acheté pour 700.000 euros enchaîne avec l'équipe de France espoir (10 sélections à ce jour, dont la dernière en mars 2015). Chargé de compenser la fuite de talents après le titre inattendu du MHSC, Sanson s'impose donc rapidement dans l'entre-jeu montpelliérain et devient même l'homme de base de Roland Courbis, arrivé à la Paillade à l'hiver 2013. Même ces deux blessures au genou - rupture des ligaments croisés en fin de saison 2014-2015 (4 mois d'absence) et sa rechute il y a un an (2 mois d'absence) - n'ont pas entravé sa marche en avant. Depuis le début de l'exercice en cours, il a confirmé son statut d'être un des milieux de terrain les plus fins de la Ligue 1. En réaction à son transfert pour 4 ans et demi à l'OM, Laurent Nicollin, le président du MHSC, a d'ailleurs salué la progression de son ancien joueur : "Rejoindre l'Olympique de Marseille était une belle opportunité pour Morgan et une étape supplémentaire dans sa jeune carrière. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite".