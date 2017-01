Mercato : Evra à l'OM, ce serait fait !

C'était donc vrai. Un temps annoncé à Manchester United puis à Crystal Palace, Patrice Evra devrait finalement atterrir à l'OM. C'est en tout cas ce qu'affirme le site Web de L'Équipe, expliquant que l'ancien Monégasque (2002-2006) va passer la visite médicale de rigueur dans la soirée puis "signer un contrat de 18 mois" avec le club phocéen. On savait déjà que des contacts avaient été établis ces derniers jours entre Marseille et les représentants du joueur. Ces derniers ayant fait le déplacement sur la Canebière ce mercredi, comme l'annonçait le quotidien sportif un peu plus tôt.