Mercato : Patrice Evra à l'OM, ça se précise

Alors que Crystal Palace, Valence ou plus récemment l’Olympique Lyonnais s’étaient positionnés sur Evra ces dernières semaines, c’est bel et bien l’OM qui tiendrait la corde sur ce dossier selon RMC et Sky Sports. Le club olympien aurait déjà transmis une offre de contrat de 18 mois et les négociations autour de l’arrivée du latéral gauche devraient se poursuivre ce mercredi puisque, selon le média italien, son agent est attendu dans la journée au siège du club phocéen pour poursuivre les discussions avec les dirigeants marseillais et évoquer les conditions salariales du joueur.