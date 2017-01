Mercato : Evra à l'OM ? Pourquoi c'est une très bonne idée

Souvent réduit à cette qualité de leader dans un groupe, Patrice Evra reste, certes, encore un très bon latéral, mais est plus que jamais un pilier de vestiaire. De par son âge, son expérience (Monaco, Manchester United et Juventus Turin) et son palmarès (une Ligue des champions, cinq Premier League, deux Serie A...), il impose le respect à ses partenaires et fait office de relais privilégié par son coach. Deschamps l'avait utilisé ainsi durant sa période monégasque (2002-2006), Alex Ferguson en avait fait de même à Man U (2006-2014) et Rudi Garcia devrait évidemment imiter ses illustres prédécesseurs. D'autant que l'équipe marseillaise est jeune et inexpérimentée. Elle a donc besoin d'une guide, et ce sera assurément "Tonton Pat".