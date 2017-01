Mercato : Kluivert annonce "un joueur ou deux" en plus pour le PSG cet hiver

Et évidemment, c'est ce "deux, peut-être" qui retient l'attention ce jeudi matin. Quel poste ? Quel profil ? Plus de détails sur les plans parisiens ont ensuité été donnés aux médias par Unai Emery. "Si nous pensons que nous pouvons signer quelqu’un pour améliorer le poste d’attaquant axial, nous le ferons, a notamment confirmé l'entraîneur espagnol, en faisant référence à la future doublure de Cavani. Après, nous regardons aussi pour un joueur de plus dans l'axe, ou sur l’aile"... De quoi alimenter encore un peu plus la chronique de ce mercato hivernal parisien.