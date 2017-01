Mercato : Ntep quitte Rennes et rejoint officiellement Wolfsburg

Sous les ordres de Valérien Ismaël, le nouveau numéro 9 des Loups tentera notamment de marcher dans les pas de Pierre-Emerick Aubameyang et Ousmane Dembelé, également passés par la Ligue 1 et devenus des joueurs phares du Championnat d’Allemagne. "Il y a de bons joueurs en Ligue 1. Forcément, ils sont tentés par les championnats étrangers car ils sont attirants, surtout en Allemagne pour un attaquant. Le niveau est plus relevé. C’est un challenge, a-t-il déclaré sur le site du Stade Rennais. On voit la dimension qu’ont pris les joueurs qui sont allés là-bas. Je pense à Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang, Kingsley Coman, Franck Ribéry… des joueurs offensifs comme moi. C’est une très belle opportunité qui s’offre à moi. Tout est réuni pour franchir un nouveau cap." Et retrouver l'équipe de France ?