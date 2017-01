Mercato : Payet se rapproche à grands pas de l’OM, Sertic aussi

En fin de contrat avec Bordeaux, en juin prochain, il a déjà donné son accord pour rejoindre l’OM selon RMC. Des négociations sont toujours en cours pour définir les contours d’un futur contrat et les Girondins sont ouverts à une vente. Le président bordelais, Jean-Louis Triaud, - contacté au téléphone par son homologue phocéen, Jacques-Henri Eyraud, qui manifestait son intérêt - estime le juste prix pour son joueur entre 2 et 3 millions d’euros. Rudi Garcia voudrait l’installer en défense centrale et pourrait compter sur lui rapidement puisque tout devrait s’accélérer après le match de Bordeaux ce samedi soir contre Nancy.