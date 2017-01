Mercato : préférant signer en Chine plutôt qu'à la Juve, Witsel devient le symbole du footballeur mercenaire

Drôle de carrière. Considéré comme un des milieux de terrain les plus doués de sa génération et pilier de la sélection belge, Axel Witsel (27 ans et 71 capes) semble pourtant construire son parcours contre toute logique. D'abord de façon à peu près cohérente, lorsqu'il a quitté le Standard de Liège en 2011 pour rejoindre le Benfica Lisbonne, réputé pour faire éclore les futurs grands (Pablo Aimar, Rui Costa, Rui Costa, David Luiz...). Et déjà un peu moins quand il a semblé préféré les gazodollars russes du Zénith Saint-Pétersbourg, à peine un an plus tard, aux sirènes des plus grandes équipes d'Europe, dont le Real Madrid.