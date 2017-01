Mercato : Ancelotti rêve d'attirer Verratti au Bayern l'été prochain

Les deux hommes ne se sont connus qu’une saison dans la capitale et pourtant le lien qui les unit ne s’est jamais rompu. Séparés depuis maintenant plus de trois ans, Marco Verratti et Carlo Ancelotti continuent d’échanger et d’entretenir une relation très forte. Rien d’étonnant quand on se réfère aux propos du petit milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui disait en avril 2015 de l’entraîneur du Bayern Munich "qu’il avait été un père" pour lui dans le monde du football.