Mercato : quand un joueur de l'OM annonce l'arrivée de Neymar à Marseille

Après la victoire de l’OM contre Toulouse en 32es de finale de Coupe de France (2-1), un fan du club phocéen a donc demandé à William Vainqueur s’il en savait plus sur le mercato. Le milieu de terrain lui a alors répondu avec une pointe de second degré et beaucoup d’humour. "Oui bien sûr… On va faire venir un ailier gauche brésilien du Barça… Mais n’en parle à personne s’il te plaît", a répliqué William Vainqueur sur son compte Twitter, faisant bien évidemment référence à Neymar. Après tout, il n'est pas interdit de rêver !