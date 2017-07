Mercato : ça vaut quoi Luiz Gustavo, la nouvelle recrue de l'OM ?

Luiz Gustavo n'a plus endossé le maillot Auriverde depuis plus d'un an (le 30 mai 2016 contre le Panama pour un succès 2-0). Ce numéro "6" vient aussi à l'OM dans l'optique de se relancer et d'intégrer le solide groupe bâti par le sélectionneur brésilien "Tite" (9 victoires en autant de rencontres, seul nation qualifiée pour l'heure dans la zone AmSud) et ainsi composter son billet à destination de la Russie, lieu où se déroulera la Coupe du monde 2018.