MERCATO - Ferland Mendy, nouveau latéral gauche de l'OL, ça vaut quoi ?

Le talent, Ferland Mendy n'en manque pas et dans la hiérarchie des arrières gauches qui évoluent dans l'Hexagone, il se destine, aux yeux de nombreux observateurs, à aller titiller très bientôt Benjamin Mendy (AS Monaco),la référence à ce poste en France. Mais pour être à la hauteur de cet immense défi, celui qui a été formé au PSG devra quand même se familiariser avec les joutes de la Ligue 1. Et pour cela, il faut généralement du temps.





"C’est avant tout un jeune joueur, qui n’est pas encore expérimenté. Mais ça va aller. Il a des qualités physiques intéressantes. Il a une qualité de centre, il participe offensivement," a expliqué Florian Maurice, ancien attaquant formé au club ( 1992-1997) et désormais chargé du recrutement.