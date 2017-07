Mercato : Lacazette quitte officiellement Lyon pour Arsenal et un montant record de 60 millions d'euros

Moins chaud qu'en Espagne mais l'étranger quand même. Longtemps très motivé à l'idée de rejoindre l'Atlético Madrid (pour qui la Fifa a maintenu l'interdiction de recrutement pour ce mercato estival), Alexandre Lacazette (26 ans) a fait ses valises ce mercredi, direction les bords de la Tamise et la Premier League. Le buteur tricolore a ainsi signé un contrat de cinq ans avec Arsenal, pour un montant avoisinant les 60 millions d'euros, dont 7 de bonus. Un montant qui fait de lui la recrue la plus chère de l'histoire du club londonien mais la plus grosse vente de l'OL.