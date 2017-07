"Il ne sait pas quoi faire" : Gerard Piqué plus si sûr de voir Neymar rester à Barcelone…

Gerard Piqué revient également sur le message catégorique qu'il avait posté dimanche dernier. Un message qui avait fait l’effet d'une bombe. "C'était pour le pousser à rester, je veux qu'il reste et on verra ce qu'il va se passer. (…) Tout dépend de ce qu'il veut, il peut aller dans tous les clubs du monde, Paris, Barcelone, Chelsea ou [Manchester] City. Tout le monde le veut, mais il faut qu'il se décide en fonction de ses priorités : que veut-il ? Plus d'argent ou plus de titres ?"





"Cela arrive ici aux États-Unis en NBA", poursuit l’Espagnol. "Des joueurs ne gagnent pas tout l'argent qu'ils méritent pour privilégier des titres. Il faut parfois prendre des décisions dans la vie en fonction de ses priorités." Neymar, buteur et capitaine de la Seleçao, pourrait devenir à 25 ans le joueur le plus cher de l'histoire si Paris lève sa clause libératoire astronomique de 222 millions d'euros. Une somme que beaucoup pensaient impayable il y a peu.





Conscient qu'il ne peut plus rien faire pour l'empêcher de partir, le président barcelonais Josep Maria Bartomeu se montre quant à lui un brin fataliste. "Les entraîneurs et le club veulent que Neymar reste. Il est venu il y a quatre ans et a fait carrière chez nous, mais dans le football il y a des clauses et s'il veut partir, il sait qu'il y a des gens qui peuvent payer la clause. Je ne veux pas donner de noms, mais si un joueur part parce qu'on a payé sa clause, parce qu'il ne veut plus jouer avec nous, son successeur sera le meilleur possible." Définitivement plus si sûrs les Barcelonais...