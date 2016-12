Mercato : un temps dégoûté par le foot business, Tévez devient le joueur le mieux payé de l'histoire grâce à son transfert en Chine

Formé à Boca Juniors, où il s'est révélé, il a ensuite joué au Brésil (Corinthians), puis en Angleterre (West Ham, Manchester United et City) avant de boucler son périple européen à la Juventus. Il va donc découvrir un 5e championnat avec l'ancien club de Didier Drogba et Nicolas Anelka, le Shanghai Shenhua. Il ne reste plus qu'a Tévez maintenant de passer la visite médicale avec succès et ensuite, il rejoindra ses nouveaux coéquipiers à Okinawa (Japon) où ils préparent la saison jusqu'à fin janvier, a précisé le club chinois.