Mercato : une offre de l'Olympique de Marseille, refusée par West Ham, à l'origine de la grève de Payet

Si Bilic a expliqué que ce transfert n’était pas "une question d’argent", la somme avancée par l’OM a tout de même été jugée dérisoire par West Ham, désireux de conserver son meilleur joueur, lié au club jusqu’en 2021. De quoi susciter la colère du milieu offensif bien décidé à faire grève. Après avoir annoncé mardi qu’il ne "taperait plus dans un ballon à West Ham", il aurait expliqué ce jeudi souffrir du dos, tout en réitérant ses envies d’ailleurs. Il n'en fallait pas plus pour énerver Bilic "trahi et déçu" par son protégé.