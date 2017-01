Mercato : visiblement vexé, Jean-Kévin Augustin vient-il d'annoncer son départ du PSG sur Instagram ?

Que s'est-il passé ? Évoluant très logiquement dans l'ombre de l'indispensable Edinson Cavani (24 buts en 23 matchs cette saison), Jean-Kévin Augustin faisait pourtant son petit bout de chemin sous les ordres d'Unai Emery, participant à douze rencontres toutes compétitions confondues, mais n'inscrivant qu'un petit but et offrant trois passes décisives. Visiblement pas suffisant pour le staff parisien, conscient qu'une blessure de Cavani donnerait sans doute trop de responsabilités à un Augustin encore trop tendre, et qui s'est mis en tête de recruter une doublure au buteur uruguayen lors de ce mercato d'hiver.