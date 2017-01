Mercato : Rooney pourrait signer en Chine où on lui propose 810.000 euros... par semaine !

Les yeux rivés sur lui. Deux jours après être devenu le meilleur buteur de l'histoire des Red Devils (avec un total de 250 buts, devançait ainsi le légendaire Bobby Charlton), Wayne Rooney (31 ans et en contrat jusqu'en 2019) fait encore parler de lui en Angleterre. Et pas tellement pour continuer à encenser son record, mais plutôt pour évoquer son avenir proche durant ce mercato d'hiver... Car d'ici le 31 janvier prochain, l'attaquant de Manchester United pourrait quitter la Premier League et filer en Chine où, comme le Mirror l'affirme, on lui proposerait un pont d'or.