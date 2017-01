PSG : Jean-Kévin Augustin ne veut pas être prêté au Stade rennais

Car, d’abord, Jean-Kévin Augustin est très attaché à son club formateur, à sa région et à sa famille. Ensuite, il estime que, malgré son faible temps de jeu cette saison (10 matchs, pour une seule petite titularisation, un but et une passe décisive), il vaut mieux s’entraîner avec des internationaux confirmés, tels que ceux du PSG, pour progresser à son âge. Problème : déjà qu’Unai Emery rechignait à l’aligner, qu’en sera-t-il quand l’entraîneur disposera d’un nouvel attaquant ? Jeudi soir, le directeur du football Patrick Kluivert a en effet confirmé sur France 3 qu’une doublure d'Edinson Cavani allait bientôt arriver… Le jeune crack ne l’ignore pas. Mais le cœur a ses raisons que la raison ignore.