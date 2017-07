VIDÉO - Dribbles "insolents", déboires judiciaires, "prosélytisme": quand Neymar suscite la polémique

Neymar est transféré au Barça en 2013. A l’époque, le club espagnol révèle que la transaction s’élève à 57,1 millions d’euros (40 millions d’euros pour la famille de Neymar et 17,1 millions pour Santos et le fonds d'investissement DIS qui possède 40% des droits du joueur). Mais DIS estime que Neymar et le club blaugrana lui ont volontairement caché la somme exacte du transfert - 83,3 millions d'euros - pour lui reverser moins d’argent. Le fonds d’investissement décide alors de porter l’affaire en justice.





En définitive, Neymar et son père échappent au procès après avoir trouvé un accord avec le fisc espagnol. Contrairement au président du Barça Josep Maria Bartomeu, qui sera, lui, jugé pour fraude dans les mois qui viennent.