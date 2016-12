Wolfsburg officialise le départ de Draxler pour le PSG

Si le voile n’a pas été levé officiellement sur le montant de la transaction, il serait estimé à 40 millions d’euros et devrait être revu à la hausse en fonctions des bonus intégrés par le club allemand durant les pourparlers "intenses et constructives" selon le communiqué, qui a abouti sur un "excellent résultat pour toutes les parties". Un bail de quatre ans et demi, accompagné d'un salaire substantiel (9 millions d’euros/an sont évoqués) l’attendent dans la capitale.





A Paris, il débarque avec une lourde pression sur les épaules : redynamiser un secteur offensif défaillant derrière l’esseulé Edinson Cavani. Draxler devrait porter le numéro 23.