Iris Mittenaere, Miss Univers 2017, est à Paris : "Les Américains adorent mon accent français"

Pleine d'humour et toujours aussi simple que lorsqu'elle n'était encore que Miss Nord Pas de Calais, Iris a su charmer les Américains par sa gentillesse… et son accent. "Il paraît qu'il est à couper au couteau ! Mais aux Etats-Unis, ils adorent ça. Au début je disais beaucoup de bêtises et je ne comprenais pas tout ce qu'on me disait. Mais depuis ça va mieux, je travaille mon anglais tous les jours."