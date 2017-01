Iris Mittenaere ultra sexy à Miss Univers : elle appelle à voter pour elle

La belle est d'ailleurs très active sur les réseaux sociaux où elle poste des photos d'elle plus sexy les unes que les autres : robe en soie fendue, épaules nues, maillot de bain ultra hot, c'est un véritable show auquel nous convie la jeune femme. Il faut dire que le jeu en vaut la chandelle. "Le titre permet de vivre durant un an à New York dans un appartement avec vue sur Central Park. On devient l'égérie de marques, on voyage. Si je suis élue, j'arrêterai mes études de dentiste pour un an, encore une fois…", prévient-elle. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.