Miss France 2017 : Alicia Aylies blanchie sur une photo de "Paris Match" ? La polémique enfle

A-t-on changé de Miss France 2017 depuis l'élection d'Alicia Aylies le 17 décembre dernier ? Non, évidemment. Mais une photo de la jeune femme originaire de Guyane publiée dans Paris Match nous montre une miss sous un jour un peu différent. Sur Twitter, les réactions ont enflammé la Toile : sur le cliché pris par Benjamin Decoin, dans laquelle elle apparaît sur une plage enneigée, sa peau semble avoir été éclaircie et ses cheveux lissés font grincer des dents.





Pourtant, contacté par nos confrères du Huffington Post, le photographe dément catégoriquement toute retouche de la photo, expliquant que la lumière est à l'origine de cette peau plus claire : "La photo n'a jamais été blanchie. Elle est éclairée avec des flashs. Donc forcément, Alicia Aylies est plus éclairée que si vous la voyiez dans un couloir sombre. Prenez-vous en photo avec un iPhone avec et sans flash et vous allez bien voir la différence."