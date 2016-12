SEPT A HUIT - Interviews à la chaîne, parade à Disneyland... : la folle semaine d'Alicia Aylies, la nouvelle Miss France

Interviews, apparitions télévisées et parade à Disneyland à la rencontre des Français : en l'espace de quelques jours seulement, Alicie Aylies est épuisée. Pour lui remonter le moral, sa maman a été appelée en renfort. "Ces trois premiers jours sont les plus durs pour Miss France", explique aux caméras de Sept à Huit Sylvie Tellier. Interrogée à propos de la préparation mentale des candidates avant le jour J, elle justifie : "Comment est-ce qu'on prépare une jeune femme a être élue comme ça devant 8 millions de téléspectateurs ? Un, il n'y a pas de média training, deux ça serait lever tout le charme et la spontanéité à Miss France et ce n'est pas ce que les gens cherchent."





Une année intense attend à présent Alicia Aylies : suivie par le comité Miss France, elle bénéficiera d'une voiture et d'un coach sportif pour l'aider à tenir la ligne. Ce n'est que dans quinze jours qu'elle fera son retour dans sa Guyane natale.