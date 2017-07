10 choses que vous ne saviez pas sur Chester Bennington, le chanteur de Linkin Park

S’il a déménagé à Los Angeles avec femme et enfants au début de la carrière de Linkin Park, au tournant des années 2000, Chester était resté très attaché à la ville où il a grandi et où vivait encore ses frères et soeurs. Et aux Phoenix Suns, l’équipe de NBA qu’il continuait à soutenir alors que Mike Shinoda, l’autre chanteur du groupe, Californien de naissance, est un fan absolu des Lakers.