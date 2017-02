"50 Nuances plus sombres" sort le 8 février : un succès encore assuré pour la bande originale de la saga érotique

La bande originale du deuxième volet de la saga d’E.L. James, qui sortira physiquement dans les bacs le 10 février, prend donc le même chemin que celle du premier film. Avec plus de 2.2 millions d’exemplaires écoulés, Fifty Shades of Grey : Original Motion Picture Soundtrack fut en effet septième album le plus vendu au monde sur l’année 2015. Ce résultat, Republic Records y est parvenu grâce à un panel d’artistes plus célèbres les uns que les autres tels que Beyonce, Ellie Goulding, The Rolling Stones, Sia ou encore The Weeknd. Moins connu à l’époque, The Weeknd a d'ailleurs énormément gagné en notoriété grâce à cette collaboration. Son titre Earned it a remporté le Grammy Awards de la meilleure performance R&B en 2015 et a été nommé aux Oscars 2016 dans la catégorie de la Meilleure chanson originale.





L’adaptation cinématographique du troisième volet sortira le 7 février 2018 au cinéma. Sa bande originale devrait être aussi prometteuse que les précédentes.