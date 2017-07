65 000 fans de Green Day reprennent "Bohemian Rhapsody" d'une seule voix en attendant le concert

Alors que les premières notes de "Bohemian Rhapsody" se font entendre, la foule reprend en coeur les paroles de la chanson, considérée par beaucoup comme la plus meilleure jamais chantée. "Is this the real life? is this just fantasy?..." s'échappe des enceintes géantes, avant que les 65 000 fans de Green Day ne continuent, pendant les 6 minutes que dure le tube.





Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt et Tré Cool, les trois membres du groupe américain n'ont pas gardé ce beau moment que pour eux, et ont publié la vidéo sur le compte Youtube de Green Day, rendant ainsi hommage aux 65 000 chanteurs d'un soir.