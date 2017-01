A 68 ans, Jean-Michel Jarre s’attaque à l’Amérique du Nord

Jusqu’à présent le musicien n’avait donné qu’un seul concert en Amérique du Nord et c'était il y a… 30 ans ! Jean-Michel Jarre avait attiré entre 1 et 1,5 million de personnes le 5 avril 1986 à son "Rendez-Vous in Houston". Prévu à l’origine pour célébrer les 150 ans de la ville texane, l’évènement s’était transformé en hommage aux astronautes morts deux mois plus tôt dans l'explosion de la navette spatiale Challenger quelques secondes après son décollage.





Parmi eux : Ron McNair, saxophoniste qui avait enregistré un morceau avec Jean-Michel Jarre baptisé "VIe Rendez-Vous". Le cosmonaute devait même jouer en duplex depuis l’espace pendant le concert.