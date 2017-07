Adele annule deux concerts à Londres en raison d'un problème aux cordes vocales : "Je ne sais pas si je referai une tournée un jour"

Adele pourrait-elle mettre fin à sa carrière ? "Désespérée", la chanteuse britannique de 29 ans a annulé les deux derniers concerts de sa tournée mondiale prévus samedi et dimanche. La raison ? Elle aurait un problème aux cordes vocales. Après deux premières prestations concerts mercredi et jeudi à Wembley devant quelque 100.000 personnes, Adele devait achever ce week-end une tournée de 123 dates.





"Je ne sais même pas par où commencer", écrit-elle dans un long message publié sur les réseaux sociaux dans la nuit de vendredi à samedi. "Les deux dernières soirées à Wembley ont été les spectacles les plus grands et les meilleurs de ma vie (...). Mais, j'ai lutté, vocalement, pendant ces deux soirs. J'ai dû pousser bien plus que je ne le fais normalement", explique-t-elle. "Je suis allée voir mon docteur (...) et il s'avère que j'ai abîmé mes cordes vocales", poursuit-elle. "Je suis tout simplement incapable de chanter ce week-end".