Adele annule deux concerts à Londres en raison d'un problème aux cordes vocales : la reverra-t-on un jour sur scène ?

ÉTAT DE SANTÉ - La chanteuse Adele, qui se dit "désespérée", a annulé les deux derniers concerts qui devaient clore sa tournée mondiale samedi et dimanche au stade de Wembley à Londres. En cause : elle aurait un problème aux cordes vocales. "Je ne sais pas si je referai une tournée un jour", a-t-elle déclaré pour le plus grand désarroi de ses fans.