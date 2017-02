Al Jarreau, légendaire chanteur de jazz américain, s'est éteint à l'âge de 76 ans

Le chanteur au répertoire éclectique, du jazz à la pop en passant par la soul et le funk, est mort dans un hôpital de Los Angeles quelques jours après avoir annoncé sa retraite pour cause d'épuisement.





Né le 12 mars 1940 à Milwaukee aux Etats-Unis, Alwyn Lopez Jarreau, connu sous le nom de scène d'Al Jarreau, a remporté au durant sa carrière sept Grammy Awards, prestigieux prix musicaux qu'il a gagnés au cours de quatre décennies, dans trois catégories différentes : pop, jazz et Rn'B.





Il avait sorti en 2009 un Very best of, dans lequel figuraient des titres phares comme Boogie Down ou Moolighting, générique de la série Clair de Lune avec Bruce Willis.