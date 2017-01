Après Jean-Jacques Goldman et Mimie Mathy, deux nouvelles défections pour Les Enfoirés

L’autre absente des concerts à Toulouse, ce sera Alizée : "La tournée Danse avec les stars tombe à chaque fois en même temps", a déploré la chanteuse au micro de la radio Europe 1. Une mauvaise nouvelle pour les Enfoirés, déjà privés de Jean-Jacques Goldman, leur chef d’orchestre, qui a souhaité passer la main à la nouvelle génération. Mais aussi de la comédienne Mimie Mathy, qui a déclaré forfait pour raisons de santé.





JJG hors jeu par sa propre volonté, ce sont Grégoire et MC Solaar qui composé "Juste une petite chanson", l’hymne des Enfoirés cette année. Côté petits nouveaux, deux anciens candidats de The Voice feront leur apparition sur scène : Kendji Girac et Amir Haddad, respectivement vainqueur et finaliste de la saison 3 du télécrochet. Intitulé Mission Enfoirés, le spectacle 2017 de la troupe sera diffusé en mars prochain sur TF1.