Allan Williams, l'homme qui a découvert les Beatles, est mort

Les chemins du manager et du groupe alors composé de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe et Pete Best se sont séparés en 1961. Ils ont ensuite signé avec Brian Epstein. Selon l'exposition permanente "The Beatles Story", installée à Liverpool, Allan Williams a "aidé à façonner le groupe pour en faire ce qu'on en connaît aujourd'hui". L'historien des Beatles, Mark Lewisohn, a écrit sur Twitter : "Pas d'Allan Williams, pas d'Hambourg. Pas d'Hambourg, pas de Beatles".