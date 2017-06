Anne Carrère, interprète talentueuse d’Edith Piaf

LA VIE EN ROSE - Danse, comédie, chant : Anne Carrère, une jeune Toulonnaise âgée de 32 ans, sait tout faire. Elle interprète depuis plusieurs années Edith Piaf dans une tournée internationale à succès intitulée "Piaf ! The show". De New York à Prague, elle chante Piaf partout dans le monde, pour le plus grand bonheur des spectateurs.