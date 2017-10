Après le film, les Choristes reviennent en comédie musicale

Treize ans après la sortie du film à succès, les choristes reviennent sous forme de comédie musicale. Ils ont entre 8 et 13 ans et entament une tournée nationale de trois mois. De l'échauffement vocal à l'entrée en scène, ces jeunes chanteurs sont accompagnés par un jeune comédien. Le spectacle a déjà attiré près de 100 000 spectateurs et devrait se poursuivre dans une vingtaine de villes.