Avec la chanson et l'album de l'année, c'était Adele et non Beyoncé la reine des Grammy

Plus tôt dans la soirée, Adele avait déjà dominée "Queen B" lors de la remise de prix pour la chanson de l'année. Après avoir remportée le Grammy pour cette catégorie en 2012 pour "Rolling in the deep", la diva britannique a obtenu un deuxième trophée ce dimanche avec son tube "Hello". Une balade nostalgique et amoureuse tirée de son album "25", pour s’imposer dans la plus prestigieuse des récompenses musicales. La chanteuse au timbre puissant se classait (déjà) devant Beyoncé, en lice avec "Formation".